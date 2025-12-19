Суд изъял земельные участки, принадлежавшие родственницам Владимира Купцова

Кинельский районный суд удовлетворил иски прокуратуры Самарской области о возврате государству двух земельных участков общей площадью более 168 га. Они принадлежали родственницам бывшего главного федерального инспектора по Самарской области Владимира Купцова.

Первый участок был незаконно отчужден в пользу ООО «Степь» и гражданки Г. Купцовой на основании сфальсифицированных документов о строительстве на данном земельном участке объектов недвижимости (левад), которые в действительности отсутствовали. Ранее чиновника местной администрации, который не заметил, что объекты не построены, суд признал виновным в халатности, но от наказания освободил, так как истекли сроки давности. Возбужденное же в СУ СКР по региону уголовное дело в отношении лиц, которые незаконно завладели данным участком и представили подложные документы, с августа 2025 года не расследуется, несмотря на то, что известны все причастные.

Вторым участком, который находится в черте города Кинель, незаконно завладел А. Железняков, который якобы хотел заниматься фермерским хозяйством. Как только земля была передана ему, он сразу разделил ее и перевел из сельхозугодий в ИЖС. После череды сделок эти участки оказались у граждан О. Купцовой и В. Барковой.

Бывший главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов ранее уже фигурировал в скандалах с отчуждением земельных участков в городе Самаре и на острове Поджабном. Тогда по одному из уголовных дел виновным в мошенничестве с землей был признан его племянник Олег Купцов.

Ранее в Самаре было возбуждено уголовное дело о хищении земли на Поджабном. По версии следствия, бывшие руководители ООО «Эра» Олег Купцов и Сергей Кузин, а также экс-глава отдела самарского БТИ Андрей Зуев с помощью преступной схемы завладели территорией площадью 40 га. Земли были выведены из госсобственности и достались ООО «Эра», а ее часть, площадью полгектара, — бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову.

В конце 2023 года Генпрокуратура добилась возврата территории площадью 40 га в госсобственность. Это решение поддержал и областной суд.

Олегу Купцову, Сергею Кузину и Андрею Зуеву инкриминировалось мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также Андрею Зуеву и Олегу Купцову вменялся коммерческий подкуп (ч.7 п. «в» и ч.1 ст.204 УК РФ). Кроме того, бывший глава отдела самарского БТИ обвинялся в шести фактах подделки документов (ч.4 ст.327 УК РФ). Однако в июле 2024 года уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. С имущества фигурантов был снят арест.