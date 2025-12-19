Перечень востребованных профессий на 2026 год утвердили в Нижегородской области

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области утвердило перечень востребованных профессий и специальностей на 2026 год. Этим перечнем будут руководствоваться при оказании господдержки профобучения и дополнительного образования граждан, говорится в приказе ведомства

В перечень включены 73 профессии и специальности. Среди них: агроном, бухгалтер, водитель трамвая/троллейбуса, составитель поездов, ткач, швея, экономист, штамповщик. Также в перечень вошли специалисты в сфере закупок, специалисты по гостеприимству, по пищевой безопасности, по эксплуатации беспилотников, по экологической безопасности.

Галина Шамберина