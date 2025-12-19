Путин пригласил на «Итоги года» командира роты, бравшего Северск

Президент России Владимир Путин пригласил принять участие в программе «Итоги года» командира штурмовой роты Нарана Очиргоряева, участвовавшего во взятии Северска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обстановка стабильная. Как сказал Владимир Владимирович, мы продвинулись уже дальше Северска»,— рассказал военнослужащий о ситуации на фронте.

11 декабря господин Очиргоряев участвовал в совещании с президентом о ситуации в зоне специальной военной операции. Командир роты выходил в прямой эфир прямо из Северска после его взятия. По итогам доклада глава государства поздравил лейтенанта и его подчиненных с победой. «И прошу поменять точку вашего сейчас нахождения на связи с нами»,— добавил Владимир Путин к поздравлениям.

Степан Мельчаков