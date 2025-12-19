На торги выставили объект культурного наследия в Бардымском округе

В Пермском крае на торги выставили здание бывшего волостного правления, расположенное по адресу: ул. Ленина, 79, в селе Елпачиха Бардымского муниципального округа. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого минимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущества Прикамья Фото: минимущества Прикамья

Торги проводятся на площадке «Росэлторг». Заявки можно подать до 25 декабря. Торги проводятся в формате электронного аукциона и состоятся 29 декабря. Начальная цена объекта составляет 1,57 млн руб.

Одноэтажное кирпичное здание общей площадью 464 кв. м является объектом культурного наследия и подлежит реставрации. Оно было построено в 1912 году по образцовому проекту специально для размещения волостного правления. Здесь собирались представители крестьянского самоуправления. С приходом советской власти в 1918 году в здании разместился волостной совет крестьянских депутатов. Здание сохранило исторический облик и является важным элементом историко-культурного наследия Пермского края.