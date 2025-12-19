Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разрушения моста в Ярославской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ярославскому управлению ведомства возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего состояния автомобильного моста через реку Ильд в Некоузском округе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Переправа была построена хозяйственным способом более 15 лет назад, позже округ взял ее себе на баланс. В октябре ярославское отделение «Народного фронта» сообщило, что на мосту образовались большие трещины, в которые может провалиться нога взрослого человека.

В конце ноября «Народный фронт» сообщил, что проведенная оценка сооружения подтвердила необходимость ремонта, администрация округа пообещала начать работы в 2026 году. При этом следователи, по данным информационного центра, проводят по факту неудовлетворительного состояния моста проверку.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования»,— сообщили в центре.