Путин: бойцы СВО не уступают ветеранам Великой Отечественной

Путин: у героев СВО очень большой потенциал для работы на гражданке

Ветераны Великой Отечественной войны после возвращения с фронта добились больших успехов в мирной жизни, в науке, искусстве. Ветераны российской военной операции на Украине также имеют потенциал для будущей работы «на гражданке». Об этом заявил Владимир Путин на «Итогах года».

«Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной», — сказал президент.

Он заявил о хороших результатах программы «Время героев». По словам Владимира Путина, многие ветераны СВО стали губернаторами, работают в министерствах, крупных компаниях и даже в администрации президента. И у них все получается, добавил он.

«Потенциал очень хороший», — подчеркнул Владимир Путин.

