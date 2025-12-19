Старший продавец оружейного магазина в Ижевске осужден за хищение 1,4 млн рублей

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор 41-летнему бывшему старшему продавцу оружейного магазина «Охота» за хищение (ст. 160 УК) 1,4 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По данным регионального СУ СКР, это происходило с января по август. Подсудимый «пользовался временным отсутствием у руководства возможности отслеживать поступления» и тайно похищал средства из кассы. Всего по делу было допрошено более 10 свидетелей.

Сотрудник признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб. Суд назначил ему три года лишения свободы условно. Был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 750,1 тыс. руб.