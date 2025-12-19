В Челябинской области ожидаются морозы до -36 градусов

В выходные на территории Челябинской области прогнозируется небольшой снег, метели и гололед. Температура в низинах упадет до -36 градусов Цельсия. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В субботнюю ночь ожидается температура воздуха -20,-25 в северной половине региона, до -16 на крайнем западе, -14,-19 градусов Цельсия на юге. Днем воздух прогреется на севере до -16, -21, на юге до -11, -16 градусов Цельсия. При этом возможно понижение до -28 градусов. Ветер северной четверти 4-9 м в секунду, местами порывы до 14 м.

В воскресенье планируются сильные заморозки. Температура опустится до -27, -32, в низинах до -36 градусов Цельсия. День ожидается более теплым, -8, -13 градусов. Ветер северный с переходом на южный — ночью 3-8 м в секунду, днем 5-10 м, местами порывы до 15 м.

Виталина Ярховска