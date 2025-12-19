Хегсет: набор в армию США осложнен «тупостью американцев»

Набор в армию осложнен «тупостью американцев», заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Он добавил, что, несмотря на большой процент ожирения и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) в стране, численность армии США сейчас находится на рекордном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Это непросто (осуществлять набор в армию.—“Ъ”), исходя из основных ингредиентов… слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые»,— сказал господин Хегсет на встрече с рекрутерами в Пентагоне (цитата по «РИА Новости»).

Президент США Дональд Трамп признает заслуги военнослужащих в вопросе набора в армию, отметил министр. Пит Хегсет подчеркнул, что новобранцы — это огромный показатель обратной связи от американцев. По его словам, готовность граждан США служить — отражение веры общества в гражданское и военное руководство страны, заключил господин Хегсет.