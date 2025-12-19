Госэкспертиза одобрила ремонт подъездной дороги в Дагестане за 205,6 млн рублей

Государственная экспертиза проектов Республики Дагестан выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию реконструкции подъездной дороги от трассы Мамраш — Ташкапур — Араканский мост к селу Куба. Этот участок протяженностью 2,9 км относится к IV категории дорог. Сметная стоимость работ составит 205,6 млн руб.

Генподрядчиком выступает ООО «Экодор». Застройщик — ГКУ РД «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан». Проект включает восстановление дорожного полотна, земляные работы, устройство новой дорожной одежды и укрепление обочин. Строители проложат железобетонные трубы, установят дорожные знаки, нанесут разметку и обустроят гаситель. Расчетная скорость движения по обновленной трассе достигнет 40 км/ч.

Финансирование обеспечит госпрограмма Дагестана «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения». Деньги выделят после корректировок в программу. Трасса Мамраш — Ташкапур — Араканский мост — самая протяженная региональная дорога. Она соединяет восемь районов с Махачкалой и служит ключевым коридором для туристов и бизнеса.

В 2025 году Дагестан направил около 7 млрд руб. на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в горных районах. Ранее Госэкспертиза одобрила аналогичные проекты: капитальный ремонт трассы Махачкала — Гуниб за 286 млн руб. и надземный переход на дороге Махачкала — Каспийск за 94,3 млн руб. На главной трассе уже завершили ремонт участка с 166 по 172 км в Лакском районе. Там усилили асфальтобетонное покрытие, очистили водоотвод и восстановили обочины. Реконструкция подъезда к Куба улучшит доступ к селу и ускорит социально-экономическое развитие горных территорий.

Дорога облегчит перевозки сельхозпродукции и привлечет туристов в Северный Дагестан. Регион наращивает инфраструктуру в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2024–2025 годах власти отремонтировали десятки километров трасс, включая мосты и водоотводы.

Станислав Маслаков