Угроза вторжения США и нефтяные проекты: главное из интервью посла РФ в Венесуэле
В Москве считают, что объявленная США операция против наркокартелей в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна — «лишь ширма», которой американцы прикрывают планы по смене венесуэльского режима. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в интервью «Ъ» назвал такую риторику «неоколониалистской», заявив, что проявлениям такого рода политики «нет места в многополярном мире». Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters
О возможном вторжении и попытках смены режима
- Воинственная риторика Пентагона и планы, выходящие за рамки международного права, лишь ослабляют надежды на конструктивный диалог и политическое урегулирование ситуации.
- Россия заинтересована в сохранении Латиноамериканского региона как зоны мира, в его стабильном и независимом развитии, без конфликтов и вооруженных интервенций.
- Последние сигналы из Вашингтона явно указывают на то, что операция против наркокартелей — лишь ширма.
О планах России на случай вторжения
- В любом российском загранучреждении есть соответствующий план на каждый вариант возможных угроз. Такие планы есть и у нас, мы их периодически актуализируем, отрабатываем, проводим тренировочные мероприятия.
- Венесуэла сохраняет воздушное сообщение с Россией и другими странами, несмотря на препятствия со стороны США.
О военном сотрудничестве Москвы и Каракаса
- Каракас не обращался к Москве, во всяком случае — по каналам нашей дипмиссии, за военной помощью или с запросом о размещении российских вооружений на территории Венесуэлы.
- Что касается военно-технического сотрудничества, то оно реализуется в полном объеме в рамках заключенных контрактов.
О доктрине Монро
- Спустя более чем 200 лет вновь звучит тема доктрины Монро (о Западном полушарии как зоне исключительных интересов США.— “Ъ”). Возврат к подобным подходам вызывает особую обеспокоенность на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы.
- Мы рассчитываем, что Белый дом все же сумеет воздержаться от дальнейшего скатывания к полномасштабному конфликту, который может повлечь за собой непредсказуемые последствия для всего Западного полушария.
О совместных энергетических проектах
- Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонного разговора 11 декабря подтвердили обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов, в том числе и в энергетической сфере.
- Мы настроены и дальше плотно сотрудничать с венесуэльскими друзьями на благо народов обоих государств.