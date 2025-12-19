Угроза вторжения США и нефтяные проекты: главное из интервью посла РФ в Венесуэле

В Москве считают, что объявленная США операция против наркокартелей в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна — «лишь ширма», которой американцы прикрывают планы по смене венесуэльского режима. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в интервью «Ъ» назвал такую риторику «неоколониалистской», заявив, что проявлениям такого рода политики «нет места в многополярном мире». Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров

О возможном вторжении и попытках смены режима

Воинственная риторика Пентагона и планы, выходящие за рамки международного права, лишь ослабляют надежды на конструктивный диалог и политическое урегулирование ситуации.

Россия заинтересована в сохранении Латиноамериканского региона как зоны мира, в его стабильном и независимом развитии, без конфликтов и вооруженных интервенций.

Последние сигналы из Вашингтона явно указывают на то, что операция против наркокартелей — лишь ширма.

О планах России на случай вторжения

В любом российском загранучреждении есть соответствующий план на каждый вариант возможных угроз. Такие планы есть и у нас, мы их периодически актуализируем, отрабатываем, проводим тренировочные мероприятия.

Венесуэла сохраняет воздушное сообщение с Россией и другими странами, несмотря на препятствия со стороны США.

О военном сотрудничестве Москвы и Каракаса

Каракас не обращался к Москве, во всяком случае — по каналам нашей дипмиссии, за военной помощью или с запросом о размещении российских вооружений на территории Венесуэлы.

Что касается военно-технического сотрудничества, то оно реализуется в полном объеме в рамках заключенных контрактов.

О доктрине Монро

Спустя более чем 200 лет вновь звучит тема доктрины Монро (о Западном полушарии как зоне исключительных интересов США.— “Ъ” ). Возврат к подобным подходам вызывает особую обеспокоенность на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы.

). Возврат к подобным подходам вызывает особую обеспокоенность на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы. Мы рассчитываем, что Белый дом все же сумеет воздержаться от дальнейшего скатывания к полномасштабному конфликту, который может повлечь за собой непредсказуемые последствия для всего Западного полушария.

О совместных энергетических проектах