В Волгоградской области устраняют аварию на газопроводе

В Ольховском районе Волгоградской области ведутся работы по устранению последствий аварии на газопроводе. Инцидент произошел 19 декабря из-за проседания грунта.

По информации региональных властей, экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для восстановления нормальной работы газопровода.

Власти региона обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Рекомендовано доверять только официальным источникам новостей.

«Ситуация находится под контролем, все необходимые службы работают в штатном режиме»,— сообщили в пресс-службе регионального управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.