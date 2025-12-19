Волгоградский международный аэропорт испытывает задержки рейсов в Хургаду (Египет). По данным онлайн-табло, задержаны вылет рейса NE 661 в Хургаду и прибытие рейса NE 660 из Хургады.

19 декабря в аэропорту «Сталинград» действовали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Запрет был введен на шесть часов, после чего Росавиация его отменила.

Причиной ограничений стала угроза беспилотной опасности над территорией Волгоградской области. Предупреждение действовало в течение ночи, но утром было снято.

Nikita Markelov