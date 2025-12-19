«Яндекс Книги» запустили ИИ-раздел с рекомендациями книг по описанию читателей

В «Яндекс (MOEX: YDEX) Книгах» появился новый раздел «AI про книги», в котором искусственный интеллект помогает читателю выбрать книгу по его запросу. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе компании. Функция работает на базе Alice AI.

Пользователь может написать свой запрос в любой форме, сообщили в компании. Например: «Посоветуй книгу про любовь», «Предложи книги про олимпийских богов» или «Найди книги, похожие на "Ведьмка"». Чтобы подобрать подходящие книги по запросу, алгоритм учитывает историю чтения пользователя, его индивидуальные предпочтения, взаимодействие с сервисом.

В пресс-службе отметили, что в скором времени в разделе появятся и другие функции. Одна из них — функция виртуального рассказчика. Она позволяет озвучивать книги, у которых нет аудиоверсии от издателя.

По данным статистики «Яндекс Книги», 35% подписчиков сервиса не знают, что прочесть, чтобы не пожалеть о потраченном времени. Персональным рекомендациям приложения доверяют 58% подписчиков, а 56% пользователям важно находить произведения, которые им захочется дочитать до конца. Помимо этого, 29% обращают внимание на книги, которые были экранизированы.