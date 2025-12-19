В Госдуме запретят проносить подарки и алкоголь с 19 декабря

С 19 декабря в Госдуме вводится запрет на пронос подарков и алкогольных напитков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников в нижней палате. Соответствующее распоряжение подписал руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.

По словам источников, решение принято на фоне сведений о продаже мест для участия в думских круглых столах, а также традиционного роста числа подарков накануне новогодних праздников.

Как отмечают депутаты, меры связаны в том числе с соображениями безопасности. Не исключается, что в дальнейшем могут быть введены ограничения на экскурсии в здание Госдумы.