«Фестиваль объединяет большой идеей добра и сказки»

Ежегодный новогодний фестиваль «Горьковская елка» продолжает традиции благотворительных праздников, которые устраивал в Нижнем Новгороде для детей писатель Максим Горький. Добрая воля организаторов, осознанная бескорыстная подготовка и сотни довольных малышей — сегодня все почти так же, как в начале XXвека. Только масштабы — другие. О том, как меняется «Горьковская елка» и чем фестиваль будет удивлять в этом году, рассказала директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.

— Новый год по-нижегородски — какой он?

— Наш Новый год — прежде всего уютный, семейный, сказочный и необыкновенно атмосферный. Это то, что объединяет все мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля «Горьковская елка». В прошлом году мы отмечали 125 лет первой елки, которую Максим Горький организовал для детей, — праздник состоялся 4 января 1900 года в здании городской управы и потом стал ежегодным, очень значимым общественным событием: если в первый год на елке было около 600 ребят, то уже во второй — больше 1,2 тыс.

Традиции начала века наш фестиваль возродил 10 лет назад. И сегодня, благодаря большой поддержке главы города, и жители, и туристы уже хорошо знают «Горьковскую елку» как одно из крупнейших новогодних событий, делятся в соцсетях отзывами о фестивале, за что мы всегда очень благодарны.

— Когда начинается и как ведется подготовка к фестивалю?

— Мы начинаем готовиться к Новому году сразу после Дня города. Первые совещания, посвященные новогодним праздникам, проходят в сентябре. В подготовке к фестивалю задействованы все 56 учреждений, подведомст­венных департаменту культуры: театры, библиотеки, дома культуры, парки, планетарий, творческие коллективы. Их руководители определяют количество мероприятий, мы всех координируем, закупаем подарки, а ребят приглашаем через администрации районов — они обладают более «точечной», конкретной информацией по каждому ребенку, знают, кому что лучше предложить.

Затем разрабатываем единый брендбук, по которому все учреждения потом украшают свои холлы и фойе. Каждый год тематику фестиваля определяет подзаголовок, в этом году — «Волшебство рядом».

Но важно, что нас объединяет не только стилистика, а сама идея благотворительности, добра и сказки, которую когда-то заложил Горький, — это наши корни, наши традиции. В целом учреждения ежегодно дают более 75 елок, на которые мы бесплатно приглашаем около 3,5 тыс. детей из семей участников СВО, малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых детей и так далее. Мы стараемся охватить ребят разного возраста: если театральные постановки, как правило, рассчитаны на малышей, то в библиотеках и ДК бывают квесты, дискотеки — то, что интересно детям постарше. Мероприятия проводят даже те, у кого нет детского новогоднего репертуара, как, например, Камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова или хор «Нижний Новгород» — для «Горьковской елки» они разрабатывают отдельные программы, с которыми выступают в различных общественных организациях. Получается, таким образом мы дотягиваемся и до уязвимых взрослых, которым тоже нужен праздник.

— Почему елок больше 75 на разных площадках, а не одна-две и в одном месте?

— Это очень глубокий вопрос. Здесь дело не только в охвате как можно большего количества семей. Ведь мы — учреждения культуры — тоже семья. И однажды мы своей большой семьей решили, что будем делать праздник для детей вместе. Это осознанный выбор, если хотите — позиция каждого руководителя: каждый принимает на себя и ответственность, и финансовую нагрузку, ради общей благой цели. Начинали с театров и постепенно присоединились все. Это нас объединяет, дает чувство плеча и команды. Все друг с другом дружат, подхватывают инициативы, рождаются интересные совместные проекты. Мы долго к этому шли.

— Фестиваль меняется, растет. Каким он будет в этом году?

— В рамках «Горьковской елки» каждый год есть мероприя­тия традиционные, которые всем полюбились, их ждут — мы понимаем это по отзывам, но есть и что-то новое. Например, в этом году праздничный городок с авторскими сувенирами, калачами и пряниками разместится на Театральной площади. Здесь же будет установлена прозрачная полусфера — одновременно и необычная фотозона, и сцена, на которой будут выступать музыканты и танцевальные коллективы.

А проект «Почта Деда Мороза» появился несколько лет назад и сразу прижился настолько, что саму идею с волшебной почтой мы потом интегрировали и в другие праздники. Суть в чем: за несколько месяцев до Нового года мы проводим конкурс детских рисунков «Зимний Нижний», в разных возрастных категориях выбираем лучшие рисунки, награждаем победителей и печатаем их творения на почтовых открытках, которые потом каждый бесплатно может подписать и отправить в любую точку страны, в том числе в новые регионы. Почто­маты работают в торговых центрах, а также в учреждениях культуры с большим трафиком: в театрах, в планетарии, в библиотеках. В этом году почтоматы будут работать с 26 декабря по 4 января.

— А надо ли озадачиваться маркой?

— Нет, все сделают наши добрые «эльфы». Даже проконсультируют, какой индекс города указать, чтобы открытка точно дошла до адресата.

— Насколько популярна «Почта Деда Мороза»? Сколько открыток отправляют ежегодно?

— Каждый год мы отправляем 15–17 тыс. открыток, от Калининграда до Владивостока. Но это только то, что отправляется именно адресатам, плюс огромное количество люди просто разбирают на память. Некоторые открытки оказываются более популярными и приходится допечатывать тираж. В городе даже появились коллекционеры, которые каждый год стремятся собрать все открытки и в поисках заветной готовы объехать все точки, где установлены почтоматы.

В первый год мы сами отправляли открытки домой и родственникам, чтобы проверить, как все работает. Но сейчас это уже не требуется — обратная связь очень позитивная. Был, например, случай, когда нижегородскую открытку получил житель Санкт-Петербурга и ему так понравился рисунок, что он попросил нас помочь найти автора и потом отправил ему подарок.

— А где в этом году будет «Домик добрых дел»?

— То же на Театральной площади. Это еще один полюбившийся всем проект. Три года назад первый домик вообще-то был домиком Снегурочки, которую мы специально приглашали из Костромы, с ее родины. А потом стало понятно, что такой теплый домик — это прекрасное место для новогодних мастер-классов и других событий: дети мас­терят игрушки, сувениры, новогодние подарочки. Домик небольшой, но работает целыми днями, и все желающие обычно попадают. На мастер-классы ближе к Новому году открывается регистрация на сайте, так что можно выбрать и занятие, и время.

Кроме того, уже несколько лет мы принимаем в домике подарки для детей новых регионов — ДНР и ЛНР. Это может быть все что угодно, только не сладкие подарки: машинки, куклы, спортинвентарь, настольные игры. У нас очень отзывчивые жители и гости города: подарков всегда много. Пришли на мастер-класс — принесли подарок. Даже спрашивают: а деньги можно? Отвечаем: нет, нужен именно подарок.

— Будут ли в этом году мероприятия в новогоднюю ночь в парках?

— Вообще, мы исходим из того, что новогодняя ночь — это домашняя, семейная история. Поэтому уже который год не устраиваем большого праздника на площади Минина и Пожарского и центральных площадях в районах. Но всегда есть те, кому хочется в Новый год погулять на свежем воздухе. Легкая музыка, иллюминация, где-то каток, где-то сказочные персонажи — это всегда очень атмосферно. В этом году создавать настроение будут в Автозаводском парке, парке им. 1 Мая, Светлоярском парке, в «Дубках», и «Швейцарии».

— Вы упомянули, что собираете обратную связь после всех мероприятий. А приходилось ли что-то менять на ее основе?

— Да, причем не только на следующий год, но и в моменте. Мониторим соцсети, накануне мероприятий работает прямая телефонная линия, по которой отвечаем на все вопросы. Например, когда на Покровке появились музыкальные фотозоны, пошли звонки от местных жителей: кому-то громко, кому-то репертуар не нравится. И мы сразу же развернули динамики, убавили звук на время «тихого часа».

Или еще пример — с конкурсом рисунков «Зимний Нижний». В первый год, когда его только запустили, буквально захлебнулись от писем — их было больше 3 тыс., как тут выбрать несколько лучших?! Поэтому уже на второй год мы добавили районный этап — так победителей получается больше, тем более что каждое награждение — отдельное теплое мероприятие, с поздравлениями и специальными брендированными подарками от «Горьковской елки».

— Если подготовка к Новому году начинается еще в сентябре, как вы себе возвращаете личное ощущение праздника?

— Все, кто работают в департаменте культуры и наших учреждениях, знают, что праздники — это наши рабочие будни. Поэтому если и уезжаем куда-то с детьми в каникулы, то недалеко — Владимир, Суздаль, чтобы быть всегда на связи. Как руководитель стараюсь посетить как можно больше наших мероприятий, чтобы всех поддержать.

Вообще, я уже давно живу в парадигме «Новый год — семейный праздник» и никуда не рвусь. Дома, с родными и близкими — это моя внутренняя потребность, не ради пафоса и слов. Конечно, мы и поем, и конкурсы устраиваем... Но возможность побыть дома, в тишине — это лучшее, что может быть. Мой праздник такой.

Беседовала Татьяна Салахетдинова