Земля до тюрьмы довела

В отношении Натальи Соколовой, занимавшей посты директора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморского края, а впоследствии первого вице-мэра Владивостока, возбуждено второе уголовное дело. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкое последствие (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновница, ранее находившаяся под домашним арестом, заключена под стражу сроком на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2016 году директор департамента Наталья Соколова приняла решение о передаче в общую долевую собственность членов гаражно-строительного кооператива «Свет-1» земельного участка площадью 2400 кв. м на улице Фонвизина во Владивостоке по льготной цене, составляющей только 5% от кадастровой стоимости.

Выкупная цена участка составила более 650 тыс. руб. при реальной стоимости свыше 13 млн руб. Затем эта земля была продана ООО «Инвестиционно-строительная компания “Система”» за 260 млн руб. под застройку.

«По аналогичной схеме незаконно отчужден земельный участок на улице Нерчинской во Владивостоке общей площадью 4218 кв. м»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья. Совокупный ущерб бюджету Владивостока по этим двум эпизодам следствие оценивает в более чем 28,5 млн руб.

В настоящее время в Советском райсуде столицы Приморья идет процесс по первому уголовному делу в отношении Натальи Соколовой. Экс-чиновнице вменяются в вину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ). В частности, по версии следствия, в период с февраля 2015 по сентябрь 2016 года госпожа Соколова незаконно «издала распоряжение о предоставлении подконтрольному обвиняемому в руководстве банды «Трифоновские» Александру Ясину юридическому лицу земельного участка на улице Спортивная в городе Владивостоке».

По другому эпизоду экс-чиновница получила взятку в виде работ по строительству бассейна на принадлежавшем ей земельном участке от гендиректора строительной компании «Ремстройцентр» Александра Лемешева.

По версии следствия, стоимость выполнения «строительно-монтажных работ монолитной чаши бассейна» составила более 1 млн руб. Взамен, говорится в обвинительном заключении, Наталья Соколова согласовала документацию, «обеспечивающую заключение договора аренды земельного участка на улице Грязелечебница во Владивостоке для дальнейшей малоэтажной жилой застройки».

По данным “Ъ”, госпожа Соколова вину не признает.

Наталья Соколова занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья в 2012–2016 годах. В декабре 2016-го тогдашний губернатор края Владимир Миклушевский ее уволил. Затем госпожа Соколова получила пост первого вице-мэра в команде главы Владивостока в 2018–2021 годах Олега Гуменюка.

Алексей Чернышев, Владивосток