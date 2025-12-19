Глава СКР ждет доклада об обстоятельствах высадки школьника из автобуса в Соликамске

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании небезопасных транспортных услуг в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Соликамске кондуктор автобуса, несмотря на мороз, высадила 11-летнего школьника из общественного транспорта из-за неоплаты проезда.

В СУ СКР по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СКР затребовал у руководителя краевого СУ СКР Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.