Пермская пенсионерка не смогла вернуть квартиру, проданную под воздействием мошенников

Верховный суд России признал законной сделку купли-продажи квартиры 68-летней жительницы Перми. Она полагает, что продала жилье под влиянием телефонных мошенников в сентябре 2023 года. Женщину убедили, что квартира в опасности и ее необходимо продать, а вырученные 4 млн руб. перевести на «безопасный счет». Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Как пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на адвоката Станислава Шестакова, районный суд признал сделку недействительной и обязал вернуть жилье пенсионерке, а деньги покупателю. Однако краевой суд отменил это решение. Верховный суд в сентябре 2025 года поддержал позицию апелляции.

Похожие дела рассматривались в 2024–2025 годах и в других районах Перми: два в Индустриальном и одно в Дзержинском. Продавцы утверждали, что действовали под влиянием мошенников, и пытались добиться отмены сделок через суд. Одну из них заключила преподавательница пермского вуза, кандидат экономических наук, которая продала обе свои квартиры и отдала деньги незнакомцам. Все четыре пермских дела дошли до Верховного суда, однако иски были отклонены.

Всего по стране таких случаев отмечено более сотни. Вокруг таких дел усилился общественный резонанс, когда певица Лариса Долина продала квартиру в Москве за 112 млн руб. летом 2024 года, после чего заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. Суды первой и апелляционной инстанций признали сделку незаконной, однако Верховный суд РФ отменил эти решения, признав право собственности за покупательницей.