Мэрия намерена снести дом на улице Правдинской в Нижнем Новгороде
Режим повышенной готовности ввели в границах трех метров от дома №34 (литера А) по улице Правдинской в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом планируют снести, говорится в постановлении мэрии от 19 декабря 2025 года.
Мэрия Нижнего Новгорода
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Сам режим повышенной готовности введен с 25 сентября «в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан». Заказчиком работ по сносу здания будет администрация района. Она же должна обеспечить ограждение участка и охрану дома.