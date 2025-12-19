Мэрия намерена снести дом на улице Правдинской в Нижнем Новгороде

Режим повышенной готовности ввели в границах трех метров от дома №34 (литера А) по улице Правдинской в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом планируют снести, говорится в постановлении мэрии от 19 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мэрия Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сам режим повышенной готовности введен с 25 сентября «в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан». Заказчиком работ по сносу здания будет администрация района. Она же должна обеспечить ограждение участка и охрану дома.

Галина Шамберина