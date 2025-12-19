Совет федерации одобрил право кандидатов на выборы указывать статус самозанятого

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон, утверждающий за россиянами право при выдвижении своей кандидатуры на выборах указывать в качестве рода занятий статус самозанятого.

Ранее статус самозанятого служил причиной отказа в регистрации кандидата. 30 мая 2024 года Конституционный суд постановил признать эту норму неконституционной. Закон направлен на исполнение данного постановления.

Согласно закону, для регистрации на выборах самозанятый должен иметь справку о постановке на учет как налогоплательщик налога на профессиональный доход.

Законопроект был внесен в Государственную думу 24 октября 2024 года.

Степан Мельчаков