В Израиле задержан россиянин по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

В Израиле задержали гражданина России, который фотографировал инфраструктуру и суда в израильских портах. Об этом сообщает местный портал Ynet со ссылкой на заявления службы безопасности Израиля (ШАБАК) и службы собственной безопасности Минобороны (МАЛМАБ). По их версии, мужчина работал на Иран.

По данным издания, речь идет о 30-летнем Виталии Звягинцеве. Мужчина прибыл в Израиль в качестве иностранного работника. Его задержали 4 декабря. В ходе допроса выяснилось, что с октября 2025 года он контактировал с представителем иранской разведки, который представился Романом и утверждал, что живет в России. За выполненные задания Звягинцеву платили в цифровой валюте.

Ynet пишет, что задержанный делал фото в портах Ашдода, Эйлата и Хайфы. Мужчина попытался снять прибрежную зону в Герцлии, но охрана вызвала полицию. Его отпустили после допроса, фото ему пришлось удалить. Помимо этого Звягинцев сфотографировал нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе. Его задержали при попытке снять видео на авиабазе Рамат-Давид, он не успел отправить ролики заказчику.

Как утверждает следствие, Звягинцев осознавал, что просьбы сфотографировать разные места в Израиле «были шпионскими заданиями от лиц, стремящихся навредить стране», но все равно выполнял их. Ему официально предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Ирана. Также ему вменяют контакты с иностранным агентом и «передачу информации врагу». Согласно обвинительному заключению, россиянин признал вину.