Росстандарт утвердил новые профессии и должности в России с 2026 года

В следующем году в России появятся новые профессии, а также изменятся названия некоторых должностей. Это следует из приказа Росстандарта, передает ТАСС. Новый документ был разработан по приказу президента РФ Владимира Путина от 2023 года.

Среди новых профессий в перечне есть спа-менеджер, коуч, копирайтер и SMM-менеджер. Также в список включены специалист по искусственному интеллекту, инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер и многие другие профессии и должности. Больше всего новых специальностей введено в области IT, финансов, производства контента и экологии.

Действующий список профессий был утвержден в 1994 году. Последние изменения в перечень вносились в 2012 году. Всего в новом списке более 5 тыс. профессий рабочих и 4,3 тыс. должностей служащих.