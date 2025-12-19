Жительница Самарской области не смогла вернуть жилье по «схеме Долиной»

Самарский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Промышленного районного суда Самары о выселении бывшего собственника из жилого помещения и об отказе в признании договора купли-продажи недействительным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что истец стала собственником жилого помещения по договору купли-продажи. После совершения сделки бывшая собственница отказалась покинуть жилое помещение. Аргументировала она свой отказ тем, что неустановленные лица, представившиеся по телефону сотрудниками ФСБ, совершили в отношении нее мошеннические действия. В результате давления со стороны мошенников продавец жилья была введена в заблуждение, полученные от продажи квартиры деньги она перевела на счета мошенников. Намерений продавать свою недвижимость у нее не было. В результате сделки купли-продажи бывшая собственница лишилась единственного жилья.

Промышленный районный суд Самары пришел к выводу, что оснований для признания сделки купли-продажи недействительной нет. На момент совершения сделки продавец не была лишена дееспособности, понимала суть заключаемого договора. Она имела возможность сообщить покупателю о своих мотивах для заключения сделки.

Первая инстанция удовлетворила иск нового собственника жилья о выселении бывшего собственника из жилого помещения, признании ее утратившей права пользования, устранении препятствий в пользовании жилым помещением. Также по решению суда на бывшую собственницу возложена обязанность по передаче ключей, ей отказано в в удовлетворении встречного иска о признании договора купли-продажи недействительным.

В среду, 17 декабря, апелляционная инстанция Самарского областного суда с такими выводами согласилась, «поскольку именно собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом». Бывшая собственница квартиры в своем встречном иске не предоставила доказательства, «подтверждающие ее заблуждение относительно мотивов сделки, а также о заключении договора купли-продажи путем обмана со стороны ответчика (покупателя)».

Апелляция обратила внимание на то, что до совершения сделки продавец предоставила покупателю справки о том, что она не состоит на учете у врача психиатра, а также об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг. Через пять дней после регистрации перехода права собственности продавец получила деньги по сделки и распорядилась ими, перечислив на счета, названные ей неустановленными лицами.

Суд также установил, что спорное жилое помещение не является единственным жильем продавца, «которая в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, распорядилась своей долей в праве общей долевой собственности в ином жилом помещении, заключив договор купли-продажи».

Руфия Кутляева