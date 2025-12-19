Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Самарской области не смогла вернуть жилье по «схеме Долиной»

Самарский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Промышленного районного суда Самары о выселении бывшего собственника из жилого помещения и об отказе в признании договора купли-продажи недействительным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что истец стала собственником жилого помещения по договору купли-продажи. После совершения сделки бывшая собственница отказалась покинуть жилое помещение. Аргументировала она свой отказ тем, что неустановленные лица, представившиеся по телефону сотрудниками ФСБ, совершили в отношении нее мошеннические действия. В результате давления со стороны мошенников продавец жилья была введена в заблуждение, полученные от продажи квартиры деньги она перевела на счета мошенников. Намерений продавать свою недвижимость у нее не было. В результате сделки купли-продажи бывшая собственница лишилась единственного жилья.

Промышленный районный суд Самары пришел к выводу, что оснований для признания сделки купли-продажи недействительной нет. На момент совершения сделки продавец не была лишена дееспособности, понимала суть заключаемого договора. Она имела возможность сообщить покупателю о своих мотивах для заключения сделки.

Первая инстанция удовлетворила иск нового собственника жилья о выселении бывшего собственника из жилого помещения, признании ее утратившей права пользования, устранении препятствий в пользовании жилым помещением. Также по решению суда на бывшую собственницу возложена обязанность по передаче ключей, ей отказано в в удовлетворении встречного иска о признании договора купли-продажи недействительным.

В среду, 17 декабря, апелляционная инстанция Самарского областного суда с такими выводами согласилась, «поскольку именно собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом». Бывшая собственница квартиры в своем встречном иске не предоставила доказательства, «подтверждающие ее заблуждение относительно мотивов сделки, а также о заключении договора купли-продажи путем обмана со стороны ответчика (покупателя)».

Апелляция обратила внимание на то, что до совершения сделки продавец предоставила покупателю справки о том, что она не состоит на учете у врача психиатра, а также об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг. Через пять дней после регистрации перехода права собственности продавец получила деньги по сделки и распорядилась ими, перечислив на счета, названные ей неустановленными лицами.

Суд также установил, что спорное жилое помещение не является единственным жильем продавца, «которая в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, распорядилась своей долей в праве общей долевой собственности в ином жилом помещении, заключив договор купли-продажи».

Руфия Кутляева