«К сожалению, даже невероятные рекорды не дают игрокам никаких гарантий»

Игра Матвея Сафонова вызвала настоящий ажиотаж, причем не только в России. Крупнейшие спортивные СМИ с восхищением писали о российском вратаре, а издание L'quipe поставило ему одну из самых высоких оценок за игру в финале Межконтинентального кубка, 9 по 10-балльной шкале. Сафонов стал первым вратарем в истории, который отразил четыре пенальти. Но гарантирует ли ему этот результат место ПСЖ? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В историю Матвей уже точно вошел, как бы ни сложилась его карьера в будущем. Только вот каким оно будет? Без сомнения, в России Сафонов стал настоящим героем. Болельщики в восторге, пресса тоже. Дмитрий Булыкин, который не один год играл в Европе, считает, что шансы Сафонова сместить Люку Шевалье на вратарской позиции парижского клуба вполне реальны: «Сейчас у них будет здоровая конкуренция. По крайней мере, это большой шаг для того, чтобы как можно чаще появляться в основном составе. А если все пойдет хорошо, то и закрепиться в нем».

Всё так, но не стоит забывать, что Люка Шевалье был приглашен нынешним тренером парижан Луисом Энрике. Наставник, который выиграл с ПСЖ Лигу чемпионов, доверят французскому голкиперу. Об этом он не раз заявлял в интервью. Даже когда испанцу задали вопрос о конкуренции среди вратарей сразу после невероятной игры Сафонова в финале Межконтинентального кубка, Энрике технично ушел от ответа, сказав, что сейчас не время для разговоров об этом, а следует праздновать победу. Испанец прекрасно понимает, что фортуна переменчива. Сейчас российский вратарь в зените славы, а, соверши он ошибку, и все эти восторги французской прессы моментально превратятся в проклятия. Но пока Сафонов показывает серьезный уровень, ему будут доверять, уверен футбольный менеджер Илья Геркус, который руководил такими московскими клубами, как «Локомотив» и «Торпедо»: «Бывает, что два сильных вратаря меняются местами. Это обычная история, не что-то новое. Никто тут с ума сходить не будет. Постоит Сафонов, если ошибется, его сменят. Я думаю, что ему сейчас будут давать шанс, отношение к нему там позитивное. В любом случае есть в футболе такая штука — заслужил».

Есть еще один момент, который обязательно нужно отметить. Во Франции Люка Шевалье считается одним из самых перспективных вратарей страны. Ему прочат место первого номера сборной. И, кстати, во Франции, сравнивая Сафонова и Шевалье, эксперты неоднократно приходили к выводу, что француз талантливее россиянина. Вряд ли об этом забудут, когда шум по поводу четырех отбитых пенальти поутихнет, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Для любого тренера важнее, как тот или иной вратарь играет на выходах, насколько он надежен на ленточке. По крайней мере, пока всем кажется, что Шевалье превосходит его как в игре ногами, так и на выходах».

Сейчас за ПСЖ, конечно, будут следить очень внимательно. Следующий матч команда сыграет в Кубке Франции 20 декабря. Ее соперником будет достаточно молодой клуб «Фонтене». Сыграет ли Сафонов в стартовом составе, или в воротах вновь появится Люка Шевалье, мы узнаем совсем скоро. За яркой игрой россиянина в Европе, безусловно, хочется наблюдать, но, к сожалению, даже невероятные рекорды в футболе не дают игрокам никаких гарантий. Например, Олег Саленко на чемпионате мира 1994 года забил пять мячей в одном матче. Это рекорд. Но затем за сборную России не сыграл, да и до контракта с большим европейским клубом дело так и не дошло.

Владимир Осипов