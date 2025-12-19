Совфед одобрил закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Совфед одобрил закон об установлении «Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны». Памятная дата будет отмечаться 19 апреля — в день 1943 года, когда президиум Верховного Совета СССР подписал указ о мерах наказания для немецких военных, виновных в убийствах мирного населения.

Поправки были внесены на рассмотрение в Госдуму в ноябре 2025 года группой депутатов, в числе которых Ирина Яровая, Андрей Картаполов, Василий Пискарев (все — ЕР) и др.

Депутаты указывали, что увековечивание памятной даты имеет важное значение для «противодействия фальсификации истории». В частности, поправками предлагается избежать «попыток пересмотра» итогов Второй мировой войны.

