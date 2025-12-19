В Петербурге в 2025 году ввели рекордные 127 тыс. кв. м торговых площадей

В Санкт-Петербурге в 2025 году открылись четыре торговых центра общей арендопригодной площадью (GLA) 127 тыс. кв. м — ТРК «Парк Молл», ТРК «Небо», ТЦ «Астра Молл» и МФТРК «Голливуд». Об этом сообщили в консалтинговой компании Nikoliers. В компании уточнили, что «Голливуд» обеспечил 47% годового ввода (GLA 60 тыс. кв. м).

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году на рынок может выйти 44,4 тыс. кв. м GLA: два торговых центра Kronung (11,8 тыс. и 3,5 тыс. кв. м), «ЭкоПарк Парнас» (16,7 тыс. кв. м), вторая очередь «ЭкоПарк Мурино» (8 тыс. кв. м) и «Ю-молл» в ЖК «Юнтолово» (4,4 тыс. кв. м). Средняя площадь новых объектов, по оценке консультантов, составит около 8,9 тыс. кв. м.

В компании отметили, что на конец IV квартала 2025 года средний уровень вакантности в торговых центрах Петербурга составил 3,1% и почти не изменился по сравнению с прошлым годом. В ключевых ТЦ города, по предварительным данным, за год появилось 13 новых брендов (семь иностранных и шесть российских).

По данным Nikoliers, рекордный ввод 2025 года отразился на обеспеченности торговыми площадями: к концу декабря показатель достиг 582 кв. м на 1 тыс. жителей, что выше уровня Москвы (535 кв. м на 1 тыс. человек).

Артемий Чулков