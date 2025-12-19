Два человека провалились под лед и погибли в Нижегородской области 18 декабря

В Нижегородской области 18 декабря в течение часа два человека провалились под лед. Оба происшествия завершились смертельным исходом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Воротынском округе на реке Волге в районе села Сомовка спасатели достали из воды тело рыбака 1951 года рождения. Он направлялся к месту рыбалки на лыжах и оказался в воде.

В Лысковском округе на озере Ватаго в районе села Великовское очевидцы обнаружили тело мужчины 1950 года рождения, который до этого управлял снегоходом.

Галина Шамберина