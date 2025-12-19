Во дворах Уфы чистят снег 210 машин и 870 сотрудников

Сегодня на очистку снега по линии управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на дорогах вышли 216 единиц техники и 352 человека, а во дворах — 210 машин и 870 сотрудников, сообщили в пресс-службе мэрии. Спецтехника также убирает снег на дорогах, тротуарах, перекрестках и остановочных карманах. Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Ночью вышел на смену 51 дорожный рабочий и 179 единиц техники, отмечается в сообщении. С прошедшей ночи службы жилищно-коммунального хозяйства работают в усиленном режиме, подчеркивают в мэрии.

Майя Иванова