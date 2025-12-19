Суд приговорил 19-летнего уфимца к 14 годам колонии за продажу наркотиков

Иглинский межрайонный суд приговорил 19-летнего жителя Уфы, признанного виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, к 14 годам колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, в марте-апреле этого года фигурант уголовного дела со своим знакомым забрали из тайника оптовую партию наркотиков. Расфасовав их на более мелкие части в арендуемой квартире на Российской улице в Уфе, они поместили их в тайники в городе, а оставшиеся хранили в квартире.

Полицейские задержали их при получении в лесополосе около деревни Подольский в Иглинском районе новой партии наркотических веществ. У них изъяли более 1 кг синтетических наркотиков.

Материалы дела в отношении соучастника выделены в отдельное производство, отмечается в сообщении.

