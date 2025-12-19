В Нефтекамске вынесли приговор экс-сотруднику администрации за мошенничество

Нефтекамский городской суд вынес приговор бывшему начальнику отдела городской администрации, признанному виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что с августа по декабрь 2024 года подсудимый, будучи руководителем по набору граждан на военную службу по контракту, сфальсифицировал документы о том, что шесть человек решили заключить контракты по рекомендации его супруги. На этом основании на банковский счет супруги перечислили 300 тыс. руб.

Подсудимый признал вину, возместил причиненный ущерб в полном объеме. По требованию прокуратуры чиновника уволили в связи с утратой доверия.

Суд приговорил его к штрафу в 300 тыс. руб. и запретил занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года.

Майя Иванова