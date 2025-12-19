Армейцы увеличили бросковую мощь

Хоккеисты СКА обыграли в матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» на своей арене 3:2. Игра складывалась примерно так же, как предыдущая с «Шанхайскими драконами»: армейцы первыми пропустили, потом переломили сценарий и ударно провели третий период, хотя и дали сопернику сократить счет до минимума.

Игорь Ларионов, главный тренер СКА, не вернулся на скамейку команды из-за простудного заболевания. Также «вне игры» оказался его сын — Игорь Ларионов, не попавший в состав на этот матч. «Ак Барс», который обыграл армейцев 5:2 в конце ноября в Казани, и в Петербург приехал за очками. Во всяком случае, в первом периоде гости были лучше. Их американский нападающий Александр Хмелевский открыл счет, подставив клюшку под бросок партнера. Но развить успех казанцы не сумели. И в этом оказался «повинен» голкипера СКА Сергей Иванов, который не дрогнул и «оставил» команду в игре, реагируя на все угрозы. Забегая вперед, скажем, что Иванов в этом матче отразил 36 бросков и только в двух случаях оказался бессилен.

Начало второй двадцатиминутки осталось за петербуржцами, как и в матче с «Шанхаем». После выигранного вбрасывания и серии передач цели достиг бросок Марата Хайруллина в дальний угол. Затем игра разбилась на фрагменты. Игроки нарушали правила, судьи смотрели «видео», хоккей все время становился на паузу: казалось, участники матча забыли о том, что на трибунах есть зрители. И это все на фоне разговоров о том, что динамику игры надо увеличить, которые ведут руководители КХЛ. Для этого даже придумывают новые правила, ограничивая, например, время владение игроком шайбой за своими воротами (не больше трех секунд). А тут по 30 секунд арбитры тратили на вбрасывания, требуя от хоккеистов соблюдения всех формальностей, когда те становились «в стойку», и по несколько минут совещались на тему, кого и как надо наказать. В какой-то момент на скамейке штрафников СКА оказались три хоккеиста, что увидишь нечасто. Но в эти минуты команду выручил голкипер Иванов.

Все изменилось в заключительном отрезке игры. На 45-й минуте хорошие действия продемонстрировал 21-летний форвард СКА Матвей Поляков: отобрал шайбу у Александра Барабанова (к слову, воспитанника петербургского хоккея), убежал к воротам и с двух попыток переиграл голкипера казанцев Максима Арефьева. Этот гол вдохнул в хозяев новые силы. Они стали чаще атаковать, превосходя соперников в скорости и маневренности, и чаще бросать по воротам — в сравнении с первыми двумя периодами. Гости не успевали и «хватали» штрафные минуты. Когда шла 53-я минута встречи, цели достиг бросок капитана СКА Сергея Плотникова из правого угла зоны — 3:1. Похожим образом — и также, когда команда играла в большинстве,— он отличился и в матче с «Шанхаем». Игра была практически сделана. Достаточно было удержать концовку. Но тут уже игрок СКА отправился на скамейку штрафников за выброс шайбы, и гости, заменив голкипера на шестого полевого игрока, сократили разницу в счете: метко бросил из круга вбрасывания американский защитник Митчелл Миллер. Однако большего армейцы достичь соперникам не позволили. Вторая победа СКА подряд в Ледовом дворце.

Она позволила петербургской команде подняться на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Конкуренты — ЦСКА и «Спартак» — близко, но это уже не та ситуация, когда армейский клуб держался вне «зоны плей-офф», и было непонятно, есть ли у него шансы попасть туда по итогам регулярного чемпионата. «Шанхайские драконы», идущие на девятой, «некубковой» позиции, отстают от СКА на семь очков, правда, имея игру в запасе.

В следующем матче армейцы примут в Ледовом дворце «Спартак». Игра пройдет 20 декабря.

Кирилл Легков