Резкое похолодание -25°С ожидается в Удмуртии на выходных

В предстоящую ночь температура в Удмуртии опустится до -20..-25°С, в юго-западной части -15..-20°С, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Завтра днем, 20 декабря, температура не превысит -15..-20°С, в юго-западной части -13..-18°С.

В воскресенье, 21 декабря, ночью температура будет в пределах -14..-19°С, в восточных районах до -24°С. К утру ожидается небольшое потепление, а днем температура достигнет 0..-5°С.

В понедельник, 22 декабря, температурный фон сохранится в пределах 0..-5°С. С вечера субботы в республику придут осадки — небольшой и умеренный снег. Ожидается порывистый ветер и гололедица на дорогах. По предварительному прогнозу, во вторник, 23 декабря, вновь ожидается резкое похолодание.

Анастасия Лопатина