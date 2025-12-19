В новогодние каникулы из нижегородского аэропорта будут доступны 16 направлений

Из аэропорта Нижнего Новгорода в новогодние каникулы 2026 года будут доступны 16 направлений полетов. Из них пять международных направлений в четыре страны, сообщили в пресс-службе аэропорта 19 декабря.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Международные рейсы будут выполняться в Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан), Тбилиси (Грузия), Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Египет).

По внутрироссийским направлениям доступны рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Челябинск, Самару, Новосибирск, Сочи и Уфу.

Последним в 2025 году станет рейс в Москву, вылетающий в 21:30, из этого же города прибудут первые пассажиры 2026 года — 1 января в 14:30.

Как писал «Ъ-Приволжье», в предыдущие новогодние каникулы из нижегородского аэропорта было доступно 18 направлений, включая шесть международных.

Галина Шамберина