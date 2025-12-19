На Дону в многотопливный автозаправочный комплекс вложили более 500 млн рублей

В Ростовской области компания «ДонМетан» реализовала проект по строительству и развитию многотопливного автозаправочного комплекса (МАЗК), вложив более полумиллиарда руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Пресс-служба «ДонМентан»

По словам директора ООО «ДонМетан» Ирины Ивановой, МАЗК под брендом iGas расположен в пос. Интернациональном (в Октябрьском районе региона) — у трассы М-4 «Дон» в сторону города Шахты. Все оборудование комплекса сделано в России. «Это — единственное место в России, где водителям доступны все существующие для автомобилей виды топлива, — пояснила топ-менеджер. — На МАЗК реализуются не только бензин, дизель, пропан-бутан (СУГ), но и также компримированный (сжатый) метан (КПГ) и, с недавних пор, сжиженный природный газ (СПГ). Есть здесь и быстрая зарядная станция для трех электромобилей в параллель. Такой подход обеспечивает ежедневную доступность топлива и зарядки для более чем тысячи водителей, живущих в регионе и путешествующих по федеральной трассе на юг».

Кроме того, на территории МАЗК компания установила оборудование по производству СПГ производительностью 500 кг/час. Этот мини-завод полностью сделан в России, оборудование предоставила шахтинская компания НПК «НИКА». Проект реализовали при поддержке Минэнерго РФ. «Это — первый шаг в создании в регионе большого топливного комплекса в регионе, который поможет снизить затраты на транспорт и логистику, улучшить экологию и перейти на новые виды топлива для транспорта», — подчеркнула госпожа Иванова.

Она добавила, что совместно с правительством Ростовской области идет работа по созданию сети СПГ-АЗС. Уже введена в эксплуатацию первая КриоАЗС в составе комплекса iGAS, в перспективе — формирование газомоторного коридора по международному направлению «Север — Юг», уточнила Ирина Иванова.

По ее словам, компания видит в СПГ и сопутствующем газомоторном сегменте огромный потенциал для юга РФ: он исторически лидирует по использованию на транспорте компримированного природного газа и в регионе также начинает развиваться сегмент СПГ. «Это позволило нам сформировать редкую синергию между топливными технологиями и высокими стандартами сервиса», — подытожила директор.

Проект «ДонМетан» получил высокую оценку на федеральном уровне. Так, 17 декабря в Парламентской библиотеке Федерального Собрания РФ состоялось подведение итогов и награждение победителей третьего Всероссийского конкурса «АЗС России 2025». На участие в конкурсе 47 компаний подали 122 заявки. По итогам народного голосования и по мнению экспертов отрасли в номинации «Лучшая АГНКС года» победило ООО «ДонМетан», опередив таких крупных игроков, как «Газпром газомоторное топливо», «Татнефть-АЗС-Запад» и «Центротех АЗС».

Ефим Мартов