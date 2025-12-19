У Ярославской агломерации появится мастер-план развития

Ярославская область в ближайшее время начнет разрабатывать стратегический мастер-план для развития своей агломерации. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Главная задача мастер-плана — превратить имеющийся у нас потенциал в реальный рост качества жизни и экономики. В итоге мы получаем четкую дорожную карту с конкретными мероприятиями и рекомендациями по изменению градостроительной документации»,— пояснил губернатор.

В число задач будущего мастер-плана входит вывод Ярославля в топ-10 городов России по качеству городской среды, в которой пешеходная доступность школ, поликлиник и парков составит меньше 20 минут. Отдельное внимание традиционно уделят туризму: Ярославль хотят сделать самым посещаемым городом «Золотого кольца» с 4 млн туристов в год и ростом вклада турбизнеса в экономику.

Разработка мастер-плана пройдет в два этапа: анализ текущего состояния и формирование видения будущего, детальная проработка приоритетных направлений. На это уйдет восемь месяцев, работа будет вестись в партнерстве со Сбером.