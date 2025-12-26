«Мы продемонстрировали настоящее нижегородское гостеприимство»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Яковлев

Фото: правительство Нижегородской области Сергей Яковлев

Фото: правительство Нижегородской области

— В 2025 году Нижегородская область стала площадкой для реализации множества значимых проектов. Признаться честно, непросто выделить среди них какой-то один, так как каждый проект воплощен усилиями больших команд профессионалов. Это и «Интурмаркет», который переехал к нам из Москвы, и юбилейный десятый ЦИПР, и первый Глобальный цифровой форум, и юбилейные мероприятия, приуроченные к 80-летию атомной промышленности, и масштабный форум регионов России и Беларуси, и юбилейный Форум креативных территорий, и, конечно же, насыщенная событийная программа по всему региону, которую любят нижегородцы, а туристы специально планируют свой отдых, чтобы принять в ней участие.

Сегодня могу с уверенностью сказать: у нас все получилось! Горжусь, что мы вновь продемонстрировали настоящее нижегородское гостеприимство!

Мы целенаправленно продвигаем регион, формируя событийную повестку, создавая новые маршруты. В условиях возрастающего интереса к Нижегородской области требуется создание современной инфраструктуры гостеприимства. Мы ведем плановую работу по увеличению номерного фонда. Пока же бывает, что в горячий сезон не хватает даже средств размещения, но благодаря комплексному подходу нашей команды в 2025 году Нижегородская область оказалась в числе регионов — лидеров по количеству одобренных проектов для льготного кредитования от Минэкономразвития России.

Только благодаря федеральной поддержке в Нижегородской области к 2030 году планируем создать 16 новых гостиниц общей вместимостью свыше 2300 номеров. Общий объем частных инвестиций составит около 50 миллиардов рублей.

А еще благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» до конца 2027 года планируем ввод 10 модульных отелей с номерным фондом более 120 единиц. Как итог — Нижний Новгород признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса!

Нижегородская область — это 100% настоящая Россия. Сейчас для нас важно не только сохранить наследие, но и сделать его актуальным для широкой аудитории. В этом году совместно с РУТХП нам удалось запустить в регионе программу высшего образования по подготовке кадров для отрасли художественных промыслов, первые студенты уже успешно сдали сессию. Уже во второй раз для всей страны провели премию «На_Родном», и мы очень ждем, что ей будет присвоен статус национальной. Теперь в собственности регионального правительства уже два предприятия, производящих хохлому. Нам удалось открыть два культурных пространства бренда — в Нижнем Новгороде и Плесе. Сегодня хохлома — это не только деревянная утварь, но и одежда, и мебель, и посуда… Уверен, что каждый найдет что-то по душе!

Главное достижение для нас — это любовь туристов, их желание вернуться и рекомендовать наш регион друзьям и близким. И это общая победа всей индустрии гостеприимства Нижегородской области!