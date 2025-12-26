«Чудеса творят люди»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Еремина

— В этом году мы отреставрировали Шуховскую башню в Выксе и переместили ее с территории нашего металлургического завода в центр города. Идея сделать башню доступной для широкой аудитории принадлежит генеральному директору ОМК Анатолию Седых. Возникла она еще 20 лет назад. На ее проработку и реализацию нам потребовалось семь лет. Этот проект стал первым подобным в современной истории.

Гиперболоидную башню высотой почти 40 метров построили как водонапорную в 1930-е годы. Она снабжала водой производство выксунского завода, который всегда применял инновации и самые передовые изобретения. С развитием технологий башня утратила свою первоначальную функцию, оставаясь объектом индустриаль­ного наследия — ценным, но недоступным. Отреставрировав и открыв доступ к башне Владимира Шухова, переместив ее с территории завода в общественное пространство Выксы, в индустриально-туристический центр «Шухов-парк», мы сохранили не просто сооружение, а идеи русской инженерной мысли.

И вот почему. Сама по себе ажурная металлическая конструкция легендарного инженера Владимира Шухова была чудом для своего времени: легкая, изящная и при этом очень прочная. А за счет использования типовых элементов еще и простая в строительстве. Шухов первым ввел в архитектуру гиперболоидную сетчатую форму. Его инженерные конструкции до сих пор считаются эталоном прочности и экономичности. По его технологии возводили объекты не только в СССР и России, но и за рубежом — например, Олимпийский стадион в Мюнхене, Сиднейскую телебашню, обзорную башню в японском порту Кобе и др.

В Выксе, на территории нашего предприятия, кроме башни сохранился еще один объект шуховского наследия: уникальные сетчатые своды над листопрокатным цехом. Они появились в Выксе сразу после Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году, где эти конструкции представили впервые. Объекты Шухова будут помогать новым поколениям инженеров изучать историю отрасли и создавать собственные проекты.

То, что все получилось, — это тоже по-своему чудо, пример поистине безграничных человеческих возможностей. Потому что за этим стоит слаженная командная работа многих специалистов.

Смелая идея, принятие решения и последовательное воплощение. Семь лет технологической подготовки и 15 месяцев кропотливой работы. Я снова и снова убеждаюсь в том, что чудеса творят люди. И мы уверены, что пример Выксы способен вдохнуть новую жизнь в подобные объекты по всей стране.