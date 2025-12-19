Замминистра молодежной политики Самарской области станет Герой России Андрей Еремин
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначит Героя России, участника специальной военной операции Андрея Еремина замминистра молодежной политики Самарской области. Об этом глава региона заявил сегодня, 19 декабря, на оперативном совещании в правительстве области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Врио министра молодежной политики является Владимир Усов. Он занял эту должность в июне этого года, после того, как пост министра покинула Наталья Рогова спустя семь месяцев после назначения.
В 2024 году должность министра молодежной политики региона стала вакантной после отставки Сергея Бурцева. По словам господина Бурцева, на решение оставить пост повлияли «предложения» касательно молодежной политики региона, с которыми он не согласен. В то же время Александр Хинштейн заявил, что отставка министра была связана с публикацией информации о «сомнительной личной жизни» Сергея Бурцева и о его проживании с подчиненным в одном гостиничном номере.
Андрей Еремин родился 1 апреля 1998 года в городе Инза Ульяновской области в семье военнослужащего.
С 2016 года служит в Вооруженных силах Российской Федерации, курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова (факультет специальной разведки). После окончания училища в 2021 году служил в 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознамённой орденов Жукова и Суворова бригаде специального назначения Главного управления Генштаба (пункт дислокации Тольятти).
С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в СВО в Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.