«Мы смогли вернуть старинному парку уют и комфорт»

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев — об открытии парка имени 1 Мая

Фото: правительство Нижегородской области

— Ежегодно мы реализуем множество проектов, важных для города и нижегородцев. Расскажу об одном из самых долгожданных. В этом году мы открыли обновленный парк имени 1 Мая — центральный парк Канавинского района, великолепную историческую локацию.

Это один из старейших парков в городе: в 1894 году власти благоустроили пустырь между главной линией Московско-Николаевской железной дороги и лесом графа Шувалова. И уже в 1896 году новый парк, находившийся тогда на территории огромной Нижегородской ярмарки, принимал знаменитую Всероссийскую торгово-промышленную и художественную выставку. Тогда парк назывался «Выставочный сад», а свое современное название получил в советское время, в 1937 году. Уже тогда это было любимое место отдыха жителей района: в 1963 году по итогам смотра Министерства культуры РСФСР парк был удостоен почетного звания лучшего в стране.

Но в конце 1990-х территория парка превратилась в нагромождение разнородных торговых точек, аттракционов, «шашлычек»… Одним словом, парк нуждался в реновации.

В 2024 году мы закрыли его для генеральной уборки. Работу провели масштабную, одного только мусора вывезли более 15 тысяч кубометров. Это оставшиеся от прошлого арендатора конструкции аттракционов, построек и другой старой инфраструктуры. Затем приступили к преображению парка — сделали дорожки в исторической трассировке, грамотное озеленение, освещение, игровую площадку, сцену, воркаут.

Очень многие нижегородцы ждали открытия: только в первый день там побывали 55 тысяч человек. Впереди еще третий этап благоустройства — после проектирования планируем заняться территорией у пруда. У парка в буквальном смысле началась вторая жизнь, а для нижегородцев — создано еще одно пространство, где можно отдохнуть всей семьей или провести время наедине с собой.

Сейчас в парке работает каток с системой искусственного охлаждения, что позволяет проводить сеансы практически в любую погоду. В праздники обязательно найдите время, чтобы сходить. Атмосфера по-настоящему новогодняя!

Нижегородцы с детьми ждут открытия Парка им. 1 мая после реконструкции. С входных групп парка исчезли неоновые надписи с его названием.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

У входа в обновленный парк первых посетителей встречают цветочные композиции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Первые посетители обновленного парка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Дети осваивают новую детскую площадку. Пока это единственный аттракцион в парке.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Посетительницы парка читают буклет, посвященный его открытию

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Всем пришедшим на открытие вручают ромашки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Глава Канавинского района Артем Иванов и представитель РПЦ возлагают цветы к скульптуре святых Петра и Февронии

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Школьницы решили провести ритуал поклонения Максиму Горькому

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Посетители парка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участницы праздничной программы в народных костюмах перед выступлением

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Сотрудник парка с цветами для посетителей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Школьницы играют в шахматы

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Игры в спортивной зоне парка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Аниматоры на ходулях развлекают посетителей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Парк им. 1 мая до реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зимой в парке вокруг фигуры В. Ленина устраивали каток

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Пикник в парке в 90-е годы годы прошлого века во время празднования Сабантуя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Качели-карусели, которых в парке больше нет

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Минувшей зимой в парке открыли новый каток

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

До реконструкции в парке можно было встретить букинистов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Весна 2024 года. Парк перед закрытием на реконструкцию.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Гипсовая лягушка была одним из украшений парка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Аттракцион с машинками работал в парке до самого закрытия

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Черепа животных, которые до реконструкции использовали в одном из аттракционов в Парке им. 1 мая

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фигурка снеговика в Парке им. 1 мая до реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Разборка аттракционов в парке 1 мая перед его реконструкцией

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

