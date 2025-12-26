«Мы смогли вернуть старинному парку уют и комфорт»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шалабаев

Фото: правительство Нижегородской области Юрий Шалабаев

Фото: правительство Нижегородской области

— Ежегодно мы реализуем множество проектов, важных для города и нижегородцев. Расскажу об одном из самых долгожданных. В этом году мы открыли обновленный парк имени 1 Мая — центральный парк Канавинского района, великолепную историческую локацию.

Это один из старейших парков в городе: в 1894 году власти благоустроили пустырь между главной линией Московско-Николаевской железной дороги и лесом графа Шувалова. И уже в 1896 году новый парк, находившийся тогда на территории огромной Нижегородской ярмарки, принимал знаменитую Всероссийскую торгово-промышленную и художественную выставку. Тогда парк назывался «Выставочный сад», а свое современное название получил в советское время, в 1937 году. Уже тогда это было любимое место отдыха жителей района: в 1963 году по итогам смотра Министерства культуры РСФСР парк был удостоен почетного звания лучшего в стране.

Но в конце 1990-х территория парка превратилась в нагромождение разнородных торговых точек, аттракционов, «шашлычек»… Одним словом, парк нуждался в реновации.

В 2024 году мы закрыли его для генеральной уборки. Работу провели масштабную, одного только мусора вывезли более 15 тысяч кубометров. Это оставшиеся от прошлого арендатора конструкции аттракционов, построек и другой старой инфраструктуры. Затем приступили к преображению парка — сделали дорожки в исторической трассировке, грамотное озеленение, освещение, игровую площадку, сцену, воркаут.

Очень многие нижегородцы ждали открытия: только в первый день там побывали 55 тысяч человек. Впереди еще третий этап благоустройства — после проектирования планируем заняться территорией у пруда. У парка в буквальном смысле началась вторая жизнь, а для нижегородцев — создано еще одно пространство, где можно отдохнуть всей семьей или провести время наедине с собой.

Сейчас в парке работает каток с системой искусственного охлаждения, что позволяет проводить сеансы практически в любую погоду. В праздники обязательно найдите время, чтобы сходить. Атмосфера по-настоящему новогодняя!