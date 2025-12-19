Полисы ДМС подверглись редактуре

Бизнес пересматривает условия медстраховок для персонала. Полисы ДМС для корпоративных клиентов в следующем году могут подорожать минимум на 10%, не исключают опрошенные “Ъ FM” брокеры. Среди причин — инфляция и повышение цен в московских клиниках. Работодатели не готовы увеличивать бюджет на страхование и все чаще предлагают сотрудникам разделить расходы на лечение. Как меняется рынок ДМС? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость ДМС для бизнеса увеличивается, но рост тарифов все же ниже медицинской инфляции. По итогам года она может составить от 12% до 15%, не исключают собеседники “Ъ FM”. Страховщики уверяют, что пытаются сдержать увеличение цен, снижая собственную маржу. Но ресурсов для этого становится все меньше, заметила заместитель генерального директора страхового брокера Remind Светлана Певнева: «Все клиники без исключения в конце года объявили игрокам, что с 1 января произойдет увеличение тарифов, разброс от 9% до 20%. Дальше идет большая работа страховой компании по нивелированию этого, но тем не менее в размере 10%, я думаю, все же цены вырастут. В целом по нашему портфелю мы пока сокращений не видим. Для некоторых компаний идут какие-то точечные оптимизации программ, пересматриваются тарифы на какие-то определенные риски. Были, наверное, слишком хорошие программы у некоторых клиентов, куда включалось, в частности, ведение беременности, роды, чек-апы и так далее. Сейчас из некоторых договоров это убирают».

Тарифы зависят в том числе от убыточности полисов. А сотрудники в этом году, как говорят страховщики, перелечились за счет работодателя. Если еще пару лет назад ДМС, как показали данные опроса Superjob, пользовался только каждый четвертый из десяти, сейчас эта цифра приближается к 90%, делятся опрошенные “Ъ FM” брокеры. Чтобы минимизировать расходы, бизнес уже начал урезать программы ментального здоровья, делится гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова: «Компании начинают сокращать бюджеты, и социалка — то, что режут в первую очередь.

С другой стороны, учитывая дефицит на рынке труда, полностью отказываться от ДМС никто не готов. Виден тренд на персонализацию под разные категории сотрудников.

Для молодых это преимущественно психологическая поддержка. Зумерские компании начинают ее ограничивать. Доля запросов, связанных с работой с психологом, составляет порядка 15%. Работодатель не готов платить, скажем так, за полное излечение детских травм. Последний кейс у нас: год безлимита сократили до 15 сессий за 12 месяцев».

Тренд на упрощение ДМС сохранится и в 2026-м, в том числе за счет роста тарифов. В столичном регионе полис для одного сотрудника обходится бизнесу в среднем в 40-45 тыс. руб., для топ-менеджмента — вдвое дороже. Есть программы для управленцев и за 300 тыс. руб., все зависит от клиники и набора услуг. И чтобы сократить расходы на медицину, компании предлагают персоналу поделить платежи. Отсюда и запрос на франшизы, пояснил совладелец страхового брокера Mains Павел Озеров: «Обычно эти элементы — франшиза или без нее — даже не обсуждаются на собеседовании. Сотруднику говорят, что у него есть ДМС, и по факту устройства на работу он получает страховку со всеми ее параметрами. В России пока около 30% договоров страхования имеют франшизную часть. То есть у нас точно есть куда расти.

Когда вводится франшиза, сбрасывается стоимость, например, на 10-15%. И второй момент — сам застрахованный, то есть сотрудник, начинает тщательнее контролировать те медицинские услуги, которые ему предлагает пройти клиника».

При такой гибкой системе, когда часть программ остается на 100-процентном покрытии, а другая — с франшизой, около 70% сотрудников, как утверждают страховщики, не заплатят ничего. А остальные якобы потратят не больше 9 тыс. руб. в год. Но если посмотреть на прейскурант московских медцентров, то это скорее чек в среднем за пару визитов к врачу.

Аэлита Курмукова