Приключения продолжаются

Лимитированная коллекция S.T. Dupont посвящена одному из самых читаемых и экранизированных романов в истории, «20 000 лье под водой» Жюля Верна. Выход ее был приурочен к конференции ООН по океанам, прошедшей летом 2025 года. С декабря изделия коллекции доступны и в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зажигалка Ligne 2, серия 4000 Leagues Under the Pacific, лак, позолота

Фото: S.T. Dupont Зажигалка Ligne 2, серия 4000 Leagues Under the Pacific, лак, позолота

Фото: S.T. Dupont

Опубликованный в 1870 году роман французского писателя и одного из основоположников научной фантастики Жюля Верна «20 000 лье под водой» рассказывает историю трех человек с потерпевшего крушение корабля, которые попали в плен к капитану Немо, изобретателю подводной лодки «Наутилус», и стали его невольными спутниками. Роман переведен на множество языков и неоднократно адаптировался для фильмов, сериалов, мультфильмов и видеоигр.

Французский аксессуарный бренд S.T. Dupont уже больше десяти лет выпускает коллекции на тему приключений. И «20 000 лье под водой» — новый этап этого путешествия. Коллекция состоит из четырех частей, каждая из них посвящена определенной главе романа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ручка Line D Eternity XL, серия Mobilis in Mobile, лак, позолота Фото: S.T. Dupont Зажигалка Le Grand Dupont, серия Mobilis in Mobile, лак, позолота Фото: S.T. Dupont Следующая фотография 1 / 2 Ручка Line D Eternity XL, серия Mobilis in Mobile, лак, позолота Фото: S.T. Dupont Зажигалка Le Grand Dupont, серия Mobilis in Mobile, лак, позолота Фото: S.T. Dupont

Центральным в коллекции стал набор из перьевой ручки и зажигалки Prestige под названием «Mobilis in mobile» («Подвижный в подвижном»). Этот девиз отражал независимость и мобильность «Наутилуса», а также стремление капитана Немо к исследованиям и открытиям. На торце ручки изображен иллюминатор, основание клипа выполнено в виде компаса, а на конце корпуса крутится пропеллер. Перо из 14-каратного золота скрывается под колпачком с металлическими плавниками, они есть и на корпусе зажигалки. Гравировки «Nautilus» почерком Жюля Верна, щупальца кальмара и имитация заклепок подводной лодки также украшают позолоченные корпуса и ручки, и зажигалки. В подарочной коробке «Mobilis in mobile» ручка лежит на позолоченной подставке, изображающей кальмара. В набор входит и миниатюрный позолоченный «Наутилус».

Линия «Гольфстрим» отсылает к главе XIX второй части книги, в которой капитан Немо приводит Гольфстрим в качестве примера природных сил, которые управляют глубинами океанов и всем, что в них обитает. На изделиях линии «Гольфстрим» — перьевой и ручке-роллере серии Line D Eternity и зажигалках Ligne 2 с покрытием палладием присутствует глубокий синий градиент цветного лака и волнистый узор гильоше под ним. В эту серию также вошли гильотина для сигар, фарфоровая пепельница со стилизованным изображением морских волн и синий чехол из кожи ската для двух сигар.

В линию «4000 лье под Тихим океаном» входят те же предметы, что и в «Гольфстрим», только с покрытием позолотой и лаком в зеленых тонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зажигалка Twiggy, серия Vanikoro, лак, хром

Фото: S.T. Dupont Зажигалка Twiggy, серия Vanikoro, лак, хром

Фото: S.T. Dupont

Самая демократичная серия коллекции — «Ваникоро». Так называется отдаленный остров в Тихом океане и озаглавлена первая часть главы XIX романа. В ней «Наутилус» исследует морское дно вокруг островов, изобилующее кораллами разнообразных форм и ярких цветов. Предметы серии — хромированные ручка-роллер Defi Millenium, зажигалки Biggy, Slimmy и Twiggy покрыты коралловыми узорами поверх глянцевого лака темно-синего цвета. Тот же рисунок нанесен и на фарфоровую пепельницу.

Сергей Данилян