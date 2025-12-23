Хороший подарок — это новый опыт

В российском виноделии разворачивается редкий сюжет: Mantra Estate одновременно вырабатывает собственный стиль вина и запускает крупный туристический кластер возле Геленджика. Управляющий партнер винодельческих брендов Mantra Estate и Magnatum Стефания Майорова — о том, как новогодние дни могут помочь иначе взглянуть на бизнес и как подобрать наилучшее винное сопровождение к праздничному столу.

Управляющий партнер винодельческих брендов Mantra Estate и Magnatum Стефания Майорова

Фото: Из личного архива Стефании Майоровой Управляющий партнер винодельческих брендов Mantra Estate и Magnatum Стефания Майорова

Фото: Из личного архива Стефании Майоровой

— Что изменилось за последние годы в Mantra Estate?

— Фактически у нас полностью обновился продукт, при том что виноградники остались прежними. Мы пересмотрели работу в поле: учитываем нюансы каждого года, иначе работаем с зеленым сбором и моментом сбора, внимательнее относимся к сортировке. Второй шаг — переход на производство «Скалистый берег», одно из самых технологичных предприятий страны. Там работает команда, с которой мы говорим на одном профессиональном языке. Я участвую во всех ключевых технологических решениях — от того, что пойдет в бочку, а что останется в стали, до финального ассамбляжа. Но решающее значение имеют «руки на месте».

— При такой вовлеченности в процесс есть ли этап, который вам особенно дорог?

— Момент, когда открывают бутылку и наливают вино в бокал. Живые реакции людей — самая честная обратная связь. Но в целом мне важны все этапы — от виноградника до дизайна этикетки.

— Как родился проект «Марьина Роща» и в чем его уникальность?

На винодельне Mantra Estate

Фото: Mantra Estate На винодельне Mantra Estate

Фото: Mantra Estate

— «Марьина Роща» — большой кластер недалеко от Геленджика, около 4 тыс. га. Более 120 га уже занято виноградниками, около 15 га — оливковыми рощами. В перспективе общий объем производства на этой территории должен вырасти до миллиона бутылок. Это не еще одно «гаражное» кюве, а огромный многоуровневый проект. Основные почвы — мергель и породы скальника. Мергель удерживает влагу в жарком климате Геленджика и дает высокое содержание кальция, влияющее на качество винограда. Сейчас, через три года после посадки, мы уже собираем первые урожаи, и качество высокое: соседние хозяйства активно выкупают наш виноград, пока у нас нет собственной винодельни на месте.

— Вы заложили около двух десятков сортов. Не слишком много для нового терруара?

— Мы сделали это намеренно. На бумаге можно идеально подобрать сорта под условия, но реальный терруар всегда сложнее любой модели. Сейчас идет эксперимент. Через несколько лет станет понятно, какие участки и сорта работают лучше.

— Расскажите о проекте «Марьина Роща».

На винодельне Mantra Estate

Фото: Mantra Estate На винодельне Mantra Estate

Фото: Mantra Estate

— Виноделие — это «долгие» деньги и множество внешних факторов. Но «Марьина Роща» — это не только производство вина. Здесь появятся собственная винодельня, отель, гольф-поле, охотничье хозяйство, ресторанный комплекс. Это туристический кластер, где вино — центр, но не единственный объект притяжения. На коротком для виноделия горизонте пять-десять лет первая точка — запуск собственной винодельни Mantra Estate в районе Геленджика. Вторая — ресторан в проекте винного города «Белый Мыс», который мы делаем с Simple.

— А какова ваша личная цель в этой истории?

— Чтобы Mantra Estate зазвучала на международной арене. Не в контексте конкретных рейтингов и баллов, а как вино, которое хотят найти, попробовать, которое будут выбирать.

— Были ли у вас моменты, которые стали поводом для принятия важного решения касательно Mantra Estate?

— Несколько лет назад в новогодние праздники я решила, что Mantra Estate должен идти по пути не только качества, но и глубины — в смысле философии, культуры производства, образа бренда. Это решение пришло в момент тишины — когда впервые за долгое время остаешься один на один с мыслью, которая давно «ходит по кругу». И тогда я поняла, что хочу для проекта другого уровня: более системного, более содержательного, охватывающего больше стран. Иногда новогодняя пауза становится точкой поворота.

На винодельне Mantra Estate

Фото: Mantra Estate На винодельне Mantra Estate

Фото: Mantra Estate

— Какое вино Mantra Estate вы поставили бы в центр новогоднего стола?

— Конечно, Blanc de Blancs Mantra Estate. Это вина, которые создают правильный ритм вечера: легкость, свежесть, ощущение чистоты вкуса. Идеальной парой для него будет черная икра, оливье с раковыми шейками или просто хорошо приготовленный осетр — без лишних соусов, чтобы сохранить честность сочетания.

— С точки зрения винодела, что отличает хороший винный подарок?

— Хороший винный подарок — это всегда выбор с мотивом. Регион, урожай, стиль, история, которую человек хочет передать вместе с бутылкой. Формальная бутылка означает отсутствие внимания. Подарок «для галочки» отличается именно этим: он ничего не рассказывает о дарителе и ничего не предполагает для получателя. Удачным подарком я считаю не столько редкую бутылку, сколько новый опыт. Это может быть поездка в регион, который я давно хотела изучить, посещение хозяйства, доступ к закрытой дегустации, архивная бочка с историей. Вино для меня связано со знанием и развитием вкуса.