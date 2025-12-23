Искусство быть салоном

Традиция частного салона, родившегося из куртуазных дворов средневековых принцесс, в Россию пришла с Просвещением. Французские дамы привечали в своих домах писателей, поэтов, драматургов, ученых и философов, культивируя гибкость ума, утонченность манер, искусство остроумной беседы. Русские дворяне устраивали литературные и художественные кружки, немало способствуя развитию отечественной культуры. «Волшебным замком музыкальной феи» называл салон Зинаиды Волконской писатель Петр Вяземский. Писательские «среды» у Телешова и Писемского, аксаковские «субботы», воскресное общество Зинаиды Гиппиус «Зеленая лампа» — всего несколько примеров того, что салоны были и остаются средоточием художественной жизни.

Остаются, поскольку и сейчас они живы, из частных интерьеров перемещаясь в пространства общественные, а потому доступные большему кругу интересующихся. Яркий пример — «Лео», частный гастрономический салон Элины Табидзе (ресторанная группа gt.) и Юлии Сумачевой (производственная компания «Вайт медиа»). Это Патриаршие пруды, отменяющий суету интерьер, место, где времяпрепровождение диктуется искусством.

«Лео» — приверженец кросс-культурных жанров. В 2024 году здесь прошла выставка фоторабот Марии Груздевой, посвященная Северу, задолго до того, как тему Севера начали поднимать крупные культурные институции. В ее снимках переплетаются мифы и реальность, легенды о полярном сиянии и истории людей, чья жизнь тесно связана с Крайним Севером. В этом году салон совместно с Центром современного искусства в Апатитах устроил новую экспозицию лауреата конкурса Magnum Photos — «Сияние Севера».

Ее сменила выставка «русского француза» Вильяма Бруя. Художник, чья творческая судьба соединила Ленинград и нормандский Окелюс, собрал для экспозиции в «Лео» картины из разных циклов: от «Объединенных полей» 1970-х до современной серии «Существа-вещества». Эта выставка — редкий шанс увидеть вблизи полотна автора, чьи работы входят в коллекции Русского музея, Центра Помпиду, нью-йоркского MoMa, Музея Гуггенхайма.

К каждой выставке в «Лео» придумывают гастрономическое сопровождение. Карельские ржаные калитки с картофелем и грибами, пельмени с олениной и подкопченная северная треска в тарталетке с красной икрой отвечали за вкусы Севера, в карпаччо из креветок и спелых груш, пироге с кроликом и тушеной капустой, гребешках с муссом из цветной капусты и гречневых блинах живут ароматы Нормандии, ставшей второй родиной для Вильяма Бруя. На ужинах для членов клуба и коллекционеров работы художников можно рассмотреть, обсудить и приобрести для домашних и корпоративных собраний.

«Лео» предлагает и новые для него формы интеллектуального досуга. В декабре тут стартовал цикл «театральных читок». Гости салона первыми увидели отрывки премьерного спектакля режиссера Дмитрия Мулькова в Театре Ермоловой по мотивам поэмы Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Также «Лео» является патроном Пушкинского музея. Именно в «Лео» стартовал проект «Культурные псы», работы для которого предоставили в том числе Ольга Чернышева, Гоша Острецов, Павел Пепперштейн, Данил Деге. Здесь проходили выставки Дмитрия Булина, Евгения Буравлева, Вильяма Бруя и других художников.

