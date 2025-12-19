Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Челябинская станция крови закупила новое оборудование на 80 млн рублей

ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» закупило 70 единиц нового медицинского оборудования. Технику приобрели за счет субсидий, выделенных региональным правительством в размере 80 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

В числе новой техники — инкубатор для хранения тромбоцитов, холодильные камеры для быстрой заморозки плазмы, паровой стерилизатор, система для обеззараживания медицинских отходов, сепаратор компонентов крови, весы-помешиватели для донорской крови, а также рефрижераторные центрифуги и фармацевтический холодильник.

Станция также приобрела современное лабораторное оборудование, а именно акустический анализатор и прибор для увеличения копий фрагментов ДНК и РНК. Техника позволяет ускорить обследование донорской крови и контролировать ее качество.

«На сегодняшний день оборудование ввели в эксплуатацию. Для работы с новой техникой медицинский и обслуживающий персонал прошли необходимое обучение»,— отметил главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

