Путешествие

Чемодан, Sprayground, No One

Фото: Sprayground

Чемодан, Dolce &amp; Gabbana, ТД ЦУМ

Фото: Dolce & Gabbana

Рюкзак, Weekend MaxMara, Bosco Family

Фото: MaxMara

Багажная бирка, Doucal’s

Фото: Doucal’s

Часы World Time, Patek Philippe, розовое золото, бриллианты

Фото: Patek Philippe

Набор миниатюр в косметичке The Extreme Pouch, EviDenS de Beaute, Articoli Bosco

Фото: EviDenS de Beaute

Парфюмерный набор для путешествия Rolling In Love, Kilian, Articoli Bosco

Фото: Kilian

Солнцезащитные очки, Eleventy, Bosco Family

Фото: Eleventy

Шапка, 2Mood

Дорожная сумка, Doucal’s

Фото: Doucal’s

Видеокамера Osmo Pocket 3, DJI, Галереи «Времена Года»

Фото: DJI

Чехол для паспорта, Balenciaga, ТД ЦУМ

Фото: Balenciaga

Наушники, Bowers &amp; Wilkins, Галереи «Времена Года»

Фото: Bowers & Wilkins

Шарф, Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

Шарф, Jil Sander, ТД ЦУМ

Фото: Jil Sander

Набор для восстановления и сияния, Dr. Sebagh

Фото: Dr. Sebagh

Портативная кофеварка, Bork, Галереи «Времена Года»

Фото: Bork

Маска-патчи для глаз с антиотечным криоэффектом, 111Skin, ТД ЦУМ

Фото: 111SKIN

