Праздник

Часы L.U.C Elegance, Chopard, белое золото

Часы L.U.C Elegance, Chopard, белое золото

Фото: Chopard

Брошь, Cluev, белое золото, бриллианты

Брошь, Cluev, белое золото, бриллианты

Фото: Cluev

Кольцо «Коронация», Posie, белое золото, рубин, бриллианты

Кольцо «Коронация», Posie, белое золото, рубин, бриллианты

Фото: Posie

Кольцо Color, Mercury, белое золото, рубин, бриллианты

Кольцо Color, Mercury, белое золото, рубин, бриллианты

Фото: Mercury

Парфюмерная вода, Lost Cherry, Tom Ford, TД ЦУМ

Парфюмерная вода, Lost Cherry, Tom Ford, TД ЦУМ

Фото: Tom Ford

Декантер Star, Zieher, стекло, «Дом фарфора»

Декантер Star, Zieher, стекло, «Дом фарфора»

Фото: Дом Фарфора

Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года»

Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года»

Фото: Baccarat

Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года»

Бокалы для шампанского «Вальс», Avdeev Crystal, Галереи «Времена Года»

Фото: Avdeev Crystal

Подсвечник на три свечи, Decor de Table, хрусталь, «Дом фарфора»

Подсвечник на три свечи, Decor de Table, хрусталь, «Дом фарфора»

Фото: Дом Фарфора

Аромат для дома Toscana Red, Mercury Home

Аромат для дома Toscana Red, Mercury Home

Фото: Mercury Home

Аромат для дома Rosso Nobile, Dr. Vranjes, Articoli Bosco

Аромат для дома Rosso Nobile, Dr. Vranjes, Articoli Bosco

Фото: Dr. Vranjes

Водолазка, MVST, TД ЦУМ

Водолазка, MVST, TД ЦУМ

Фото: MVST

Платье, Fabiana Filippi, «Кашемир и шелк»

Платье, Fabiana Filippi, «Кашемир и шелк»

Фото: Fabiana Filippi

Туфли Anok Sling 105, Amina Muaddi, TД ЦУМ

Туфли Anok Sling 105, Amina Muaddi, TД ЦУМ

Фото: Amina Muaddi

Колье, Parure Atelier, белое золото, рубин, бриллианты

Колье, Parure Atelier, белое золото, рубин, бриллианты

Фото: Parure Atelier

Смокинг, Isaia

Смокинг, Isaia

Фото: Isaia

Галстук-бабочка, Boggi Milano

Галстук-бабочка, Boggi Milano

Фото: Boggi Milano

