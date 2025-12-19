В Перми появился первый 3D-медиафасад

На здании КВЦ «Пермь Экспо» в Перми установили 3D-медиафасад. Об этом сообщается в телеграм-канале выставочного центра.

Фото: Пермь Экспо

Размер экрана составляет 31,6 м на 8,6 м, вес почти 7,5 тонны. Это первый 3D-медиафасад в Перми. Сейчас на нем можно увидеть видеоролики о Перми и Пермском крае и анонсы мероприятий. Цветовое решение для здания с медиафасадом было утверждено в начале октября этого года, после чего было получено разрешение на монтаж конструкции.

Установкой экрана занималось ООО «Магма Медиа Улиц». Помимо существующих клиентов «Магмы», компания рассчитывает увидеть в числе своих партнеров участников деловых, форумных мероприятий, проходящих на площадке КВЦ. Компания планирует продолжить размещение наружной рекламы в формате обычных и 3D-медиафасадов.