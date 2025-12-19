В суд поступил иск на 335 млн руб. к виновным во взрыве газа в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области подала иск к Евгению Кавуну и Ирине Урбах о возмещении ущерба жильцам после взрыва газа в размере более 335 млн руб. в пользу мэрии региона. Об эообщает пресс-служба судов в Омской области. Кавун и Урбах признаны виновными в заведомо некачественной установке газового шланга, из-за которого произошла трагедия.

Мэрия Новосибирска выплатила компенсации жильцам обрушившегося дома в заявленной сумме, написано в сообщении. Пресс-служба сообщила, что ранее потерпевшие жители подали 11 исковых заявлений в Омский районный суд о взыскании с указанных ответчиков компенсации морального и материального вреда.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме Новосибирска 9 февраля 2023 года. В результате погибли 15 человек, 11 жильцов пострадали. В этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по делу Кавуна и Урбах. По версии следствия, они представлялись сотрудниками газосервисной компании и устанавливали газовое оборудование, не имея допуска к выполнению работ.

В 2024 году адержанных признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), и в уничтожении имущества (ст. 168 УК). Обвиняемых приговорили к 10 годам и 10 годам и трем месяцам колонии общего режима. В мае этого года суд смягчил наказание обоим осужденным на полгода.