В Зеленодольске на уборку улиц в 2026 году выделят 38,2 млн

В Зеленодольске на содержание дорог и тротуаров выделят 38,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит обслуживать дороги, тротуары, площади, парки и скверы до 30 июня 2026 года. В перечень работ входят вывоз снега, очистка проезжей части и пешеходных зон.

Финансирование закупки предусмотрено из бюджета Зеленодольского района Татарстана на 2026 год. Заказчиком выступает исполком района.

Анна Кайдалова